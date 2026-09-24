Undici persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta il 22 settembre davanti a una scuola superiore di Inci Üzmez, nell’ovest della Turchia (nella foto). La polizia ha fermato un ragazzo di 15 anni: è la terza sparatoria in una scuola in Turchia quest’anno. Il quotidiano BirGün denuncia che “l’aumento dell’abbandono scolastico e dell’assenteismo facilita il reclutamento di bambini nelle organizzazioni criminali. Perché non vengono adottate misure pubbliche per prevenire questo fenomeno? Perché i bambini sono costretti a lavorare in aree a rischio e cantieri edili con la scusa della formazione professionale? Il fatto che queste domande rimangano senza risposta è una scelta politica”.