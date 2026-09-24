Il 21 settembre la moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, Begoña Gómez, e la sua assistente, Cristina Álvarez, sono state rinviate a giudizio per traffico di influenze e appropriazione indebita. Ora un tribunale deve stabilire l’inizio delle udienze davanti a una giuria popolare, spiega El País.
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Questo articolo è uscito sul numero 1684 di Internazionale, a pagina 24. Compra questo numero | Abbonati