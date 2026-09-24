È normale che le emozioni entrino in gioco quando si spendono soldi, spiega il Washington Post, che si tratti di pagare il mutuo, offrire una cena agli amici o cliccare su “aggiungi al carrello” dal divano. Lo shopping compulsivo può funzionare come una strategia di regolazione emotiva, anche se chi lo fa non ne è cosciente. Per esempio se ci si sente tristi, annoiati o soli. Allo stesso modo, nei momenti felici, si può voler comprare qualcosa di nuovo per provare a prolungare questa sensazione positiva. Il modo migliore per evitare di spendere soldi impulsivamente è riconoscere queste emozioni prima di un acquisto, cercando di capire di cosa si ha davvero bisogno in quel momento. ◆