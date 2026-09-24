Le donne hanno meno probabilità degli uomini di ricevere alcuni trattamenti per la stessa malattia. Lo conferma su Plos One una revisione che ha preso in esame una quarantina di pubblicazioni scientifiche sulle disparità di genere in medicina. Gli uomini cardiopatici vengono sottoposti più spesso a bypass, angioplastica o stent, mentre le donne ricevono più spesso una terapia farmacologica. Gli uomini con insufficienza epatica hanno più probabilità di ricevere un trapianto di fegato. Le donne in dialisi ottengono meno spesso un accesso vascolare permanente e ricevono meno oppioidi contro il dolore. Non emergono differenze marcate nel trattamento di ictus e diabete. Anche per il parkinson le donne sono meno trattate. Per la demenza, invece, sono le donne a essere curate più spesso.