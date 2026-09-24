Nel 2024 un asteroide ha colpito la Luna, formando un cratere largo 222 metri e profondo 43 (nella foto). È il più grande cratere di recente formazione scoperto nel sistema solare, ed è stato individuato confrontando le immagini scattate dal Lunar reconnaissance orbiter della Nasa. Impatti di queste proporzioni si verificano circa ogni 132 anni, scrive Science Advances. Il cratere, dedicato al geologo Tom McGetchin, permetterà di studiare in dettaglio i processi geologici che modellano la superficie del satellite.