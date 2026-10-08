Seppie La fioritura anomala di alghe tossiche che nei mesi scorsi ha colpito le coste dell’Australia meridionale potrebbe aver provocato la scomparsa delle seppie giganti (Ascarosepion apama) del golfo di Spencer, scrive Science. Questa popolazione, che secondo alcuni scienziati costituisce una specie a sé, è nota perché in occasione dell’accoppiamento si riunisce in enormi aggregazioni composte da più di centomila esemplari, un fenomeno unico tra i cefalopodi. Nel 2025 però il golfo di Spencer è stato raggiunto dalla fioritura di un’alga fino ad allora quasi sconosciuta, probabilmente innescata dalle temperature eccezionalmente elevate delle acque, che ha decimato molte specie di organismi marini. Nei mesi successivi sono state contate meno di duemila seppie giganti nella zona, rispetto alle quasi 250mila censite nel 2020. Le seppie potrebbero essere state avvelenate dalle alghe oppure essere state affamate dalla moria delle loro prede. Alcuni ricercatori temono che la popolazione sia destinata a estinguersi, ma altri sottolineano che le seppie si riproducono rapidamente e si sono già riprese da altri crolli in passato.