In un’intervista alla Reuters il 5 ottobre Lianys Torres Rivera, la principale diplomatica cubana a Wash­ington, ha detto che Cuba e gli Stati Uniti hanno mantenuto aperti dei “canali di comunicazione, ma non sono impegnati in negoziati formali”. Ha poi aggiunto che “L’Avana è aperta a un dialogo rispettoso ma non è ingenua riguardo alle minacce del presidente statunitense Donald Trump, e ha aumentato i preparativi per difendersi da un’eventuale azione militare”. Un portavoce del dipartimento di stato statunitense ha invece ribadito che queste affermazioni sono propaganda, perché i colloqui con Cuba sono in corso.