◆ In merito agli articoli che raccontano le lotte per contrastare il nuovo fascismo (Internazionale 1685), recentemente ho riletto Fontamara di Ignazio Silone, ambientato nell’Abruzzo di un secolo fa, nel primo decennio fascista. Qui i “cafoni” coltivatori della terra vengono raggirati con falsi documenti da figure di potere e subiscono il furto dell’acqua, perdendo via via tutte le proprie risorse. Da alcuni anni siamo tornati al tecnofeudalesimo e se non lottiamo rapidamente per i nostri diritti finiremo come i “cafoni” di Silone che non capiscono, non hanno i mezzi, e sono sistematicamente sfruttati da una classe dominante cinica. Ecco alcuni spunti di richieste ai governi: tassare le élite tecnologiche e finanziarie, interpellare i cittadini sull’installazione di data center, vietare l’uso della plastica, dimezzare l’uso del petrolio e derivati, duplicare le aree verdi protette. Ottenendo leggi su questi semplici punti, forse in pochi anni non si parlerebbe più di apocalisse, ma di benessere delle persone.

Ingrid Melano