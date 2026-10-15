Spagna Lo sciopero a tempo indeterminato degli insegnanti di Madrid è cominciato il 14 ottobre con picchetti in molte scuole, un blocco del centro della capitale da parte degli insegnanti della scuola materna e un sit-in degli studenti dell’università Complutense. La partecipazione allo sciopero nel primo giorno è stata stimata al 70 per cento.