Spagna Lo sciopero a tempo indeterminato degli insegnanti di Madrid è cominciato il 14 ottobre con picchetti in molte scuole, un blocco del centro della capitale da parte degli insegnanti della scuola materna e un sit-in degli studenti dell’università Complutense. La partecipazione allo sciopero nel primo giorno è stata stimata al 70 per cento.
Turchia Il 14 ottobre la polizia ha fatto irruzione nella sede di Halk Tv, la principale emittente televisiva privata di opposizione del paese, e ha arrestato undici dipendenti.
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Questo articolo è uscito sul numero 1687 di Internazionale, a pagina 20. Compra questo numero | Abbonati