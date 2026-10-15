Da circa un anno, il mio compagno consulta ChatGpt o Claude prima di prendere quasi ogni decisione. Deve scrivere un’email? Claude gli propone uno strumento che lo fa al posto suo. Deve negoziare il rinnovo del contratto d’affitto? Lo sottopone all’intelligenza artificiale per avere una risposta. Parla con ChatGpt ogni giorno e ha la sensazione che lo conosca meglio di quanto lui conosca se stesso. Ha perfino analizzato le nostre discussioni, per capirle meglio.

Tempo fa attraversava un periodo di stallo al lavoro e voleva ritrovare l’entusiasmo o almeno un po’ di speranza in una situazione professionale difficile. Ne abbiamo parlato diverse volte e gli ho dato dei consigli basati sulla mia esperienza. Qualche giorno dopo mi ha detto: “Ne stavo parlando con ChatGpt e ha fatto delle osservazioni giustissime”. Poi ha ripetuto esattamente gli stessi consigli che gli avevo dato io. A volte passa ore davanti al computer e non mi dedica il tempo e l’attenzione che merito.

Non ho nulla contro l’uso dell’ia per risparmiare tempo, se devi capire come arrostire un pollo o hai bisogno di trovare delle informazioni. Eppure, uno dei motivi per cui amo il mio compagno è la sua acutezza mentale e il suo senso critico. Usare l’ia per ogni decisione è una cosa che non capisco. Io sono convinta che dobbiamo sfruttare tutte le nostre risorse prima di rivolgerci alla tecnologia. Fare ricerche, usare fonti di prima mano e cercare di trovare da soli una soluzione.

_Ecco la mia domanda: come posso dirgli che la sua dipendenza dall’ia sta danneggiando il nostro rapporto? ChatGpt e Claude sono così profondamente entrati nella sua vita che non so bene come affrontare l’argomento.__–Lettera firmata_