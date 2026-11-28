A Filadelfia è una fresca mattina d’autunno. Nascosta in fondo a un vicolo piuttosto squallido, di fronte al garage della Patriot parking, Carolyn Marvin ci comunica le istruzioni per la missione antirobot a cui stiamo per partecipare. Una volta identificato il bersaglio, lo seguiremo fino a un marciapiede affollato. A quel punto Marvin, 78 anni, si metterà davanti al robot, impedendogli di avanzare. Il fotografo e io ci daremo il cambio per assicurarci che la polizia non ci porti tutti via. Se Marvin dà l’impressione di avere già fatto qualcosa di simile, è perché è così. Lo ha già fatto diverse volte. Docente di comunicazione dell’università della Pennsylvania ormai quasi in pensione, è diventata una sorta di celebrità locale dopo aver deciso di dare battaglia ai robot di Uber Eats, una presenza fissa nel centro di Filadelfia. Marvin non entra in azione ogni giorno – “ho anche una vita privata” – ma quando lo fa si mette davanti al robot e lo fissa con aria di sfida. È una forma di protesta contro l’invasione delle macchine negli spazi pubblici. Le sue iniziative sono diventate virali, al punto che per Halloween alcuni abitanti di Filadelfia si sono vestiti da “Marvin e il robot”. La professoressa può contare su tanti ammiratori, ma la sua protesta non è apprezzata da tutti. Qualche settimana fa è finita nei guai con la legge.

In arresto

“Stavo tornando a casa dopo aver fatto il vaccino contro l’influenza, quando ho visto un robot”, racconta. “Dato che avevo un po’ di tempo da perdere, mi ci sono piazzata davanti. Era in un punto molto trafficato”. Una folla si è immediatamente radunata attorno a lei, poi è nato un dibattito acceso. Alcuni dei presenti erano d’accordo con Marvin, secondo cui i robot per le consegne a domicilio, oltre a eliminare posti di lavoro, sono un pericolo per le persone con difficoltà motorie. A altri non piaceva che il suo intervento potesse impedire a un cliente di ricevere i piatti per cui aveva pagato. Alla fine qualcuno ha chiamato la polizia, riferendo che era in corso “un atto di vandalismo” contro un robot per le consegne. Sul posto sono arrivati tre agenti. “Mi hanno chiesto di spostarmi. Ho risposto ‘No, il primo emendamento mi permette di protestare contro le multinazionali nello stesso spazio pubblico occupato dai robot’. Non c’era alcun motivo per cui dovessi allontanarmi”. Gli agenti, presumibilmente disorientati da quella figura minuta ma assolutamente determinata, con indosso la sua caratteristica visiera blu, hanno continuato a cercare di convincerla. Marvin non ha smesso di fissare il robot. “Allora mi hanno presa, mi hanno tolto il cibo che avevo in mano, mi hanno ammanettata e mi hanno spinta verso la loro auto”, racconta Marvin. “Ho cercato di rendergli la vita difficile, ma erano tre contro una. Mentre mi portavano via ho continuato a discutere con loro. Penso che non fossero sicuri di potermi arrestare, perché la faccenda dei robot è nuova. Hanno esitato a lungo. Credo che il mio riferimento al primo emendamento gli sia apparso abbastanza sensato”.

Alla fine la polizia di Filadelfia ha multato Marvin per disturbo dell’ordine pubblico perché stava interrompendo un’attività commerciale. La donna è ancora in attesa di conoscere la data dell’udienza perché vuole contestare la multa. “Gli ingranaggi della giustizia si muovono lentamente, ma io mi presenterò in tribunale per esporre il mio punto di vista”, spiega. Posso immaginare che le sue argomentazioni risulteranno piuttosto convincenti. Marvin ha scritto un libro molto apprezzato – When old technologies were new – sulle conseguenze dei mezzi di comunicazione sulla società. È una studiosa conosciuta. Nel 1985 è diventata la prima donna a ottenere un posto di ruolo alla Annenberg school for comunication dell’università della Pennsylvania, che ora le ha intitolato una cattedra. L’attesa dell’udienza non ha rallentato l’azione di Marvin. Per questo oggi ha accettato che la accompagnassi nella sua missione antirobot. Ho scelto il luogo del nostro appuntamento dopo aver notato che lì si radunavano molte macchine in attesa degli ordini dei clienti. In questo modo avremmo potuto facilmente seguirli quando sarebbero partiti per le consegne.

La strategia delle aziende

Al momento non è chiaro quanti robot siano attivi a Filadelfia. La Avride, azienda con sede in Texas che produce le macchine, si è limitata a comunicarmi che il numero varia in base alla domanda. Siamo arrivati nel vicolo intorno all’ora del brunch e ne abbiamo trovati solo due. Un robot mostra immagini di Halloween a intermittenza sullo schermo , mentre l’altro sfoggia la scritta “Zzz”, come se stesse dormendo. Devo ammettere che il loro aspetto è carino. Naturalmente si tratta di una scelta precisa. “Umanizzare i robot è importante, perché sono una presenza del tutto nuova”, mi ha spiegato un portavoce della Avride quando ho chiamato l’azienda per chiedere un’intervista, un paio di giorni fa. “Vogliamo che le persone si sentano a proprio agio, non che abbiano paura di una scatola inquietante che cammina sul marciapiede”. L’umanizzazione non ha ingannato Marvin, ma con altre persone sembra funzionare. La Avride, che gestisce quasi mille macchine per la consegna di cibo in più di 25 diversi campus universitari e in un numero crescente di città, come Jersey City e Austin, riferisce che in passato riceveva email preoccupate dalle persone che avevano visto un robot in standby e presumevano che si fosse perso o fosse guasto. Per questo motivo gli ingegneri hanno aggiunto la scritta “zzz” sullo schermo, in modo da far capire che l’apparecchio era in attesa di ricevere un ordine. A quel punto le email si sono interrotte. Ho chiesto al portavoce della Avride se avesse sentito parlare di Carolyn Marvin. Ha taciuto per un attimo, poi ha risposto: “Conosciamo perfettamente questa signora, sì”.

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Mentre aspettiamo che i robot si mettano in moto, mi domando se la notorietà della professoressa possa aver spinto la Avride a creare una “modalità Marvin” per bloccare le macchine quando rilevano la sua presenza. Aspettiamo da circa quaranta minuti e ancora non succede nulla. Finalmente, dopo un segnale acustico, un robot si attiva. Qualcuno ha inoltrato un ordine e l’apparecchio numero 1617 si dirige verso un ristorante vicino per ritirare il cibo da consegnare. Anche se è dotato di telecamere, sensori e un software basato sull’intelligenza artificiale (ia), il povero robot non ha l’istinto necessario per capire che la sua missione sta per essere bloccata. Lo seguiamo lungo il vicolo. Appena imbocca Walnut street, una delle strade principali del centro, Marvin gli si mette davanti e gli impedisce di proseguire. Per qualche minuto i passanti ignorano il faccia a faccia tra la professoressa e la macchina, anche se mi accorgo che una donna passa accanto a noi alzando gli occhi in segno d’insofferenza. Poi arrivano i complimenti e le domande. Una signora anziana ringrazia calorosamente Marvin. Un uomo di mezza età in abiti eleganti la incoraggia: “Qualcuno deve pur farlo!”. Un altro passante dice di apprezzare lo sforzo di Marvin e dice: “La gig economy è uno schifo per tutti!”. “Oh mio dio!”, esclama una ragazza di nome Cadence quando riconosce Marvin e la sua visiera blu. “È una leggenda! Mi sembra di aver incontrato una celebrità!”. Cadence, 22 anni, appena laureata, sostiene la protesta della professoressa. “L’intelligenza artificiale e la robotica dovrebbero renderci la vita più semplice e aiutarci a fare le cose che ci piacciono, non rubare il lavoro alla gente”, sottolinea. “Cerco di aiutare le piccole attività commerciali che non usano l’ia”.

Alcuni ragazzini, più che preoccuparsi della gig economy, sono interessati alle facce accattivanti dei robot. Tutti i bambini indicano gli apparecchi e sorridono. Una coppia di giovani comincia una discussione animata per stabilire se il robot somigli più a un cane o a un gatto (in realtà non somiglia né a un cane né a un gatto). L’unico bambino che non mostra minimamente di essere affascinato dalla macchina sembra avere circa sette anni e urla: “Rottame!”. Poi aggiunge: “Ho visto abbastanza film da sapere che questi cosi ci daranno la caccia”. Il sostegno a Marvin non è un caso isolato. Le proteste della donna convincono perché si ricollegano a una sfiducia totale nei confronti dell’ia e dell’automazione. Secondo uno studio recente del Pew research center, la maggioranza degli statunitensi è profondamente scettica nei confronti dell’intelligenza artificiale. Gli adulti convinti che questa tecnologia avrà effetti negativi sono la maggioranza. Non sono sicuro che oggi ci sia qualcun altro che blocchi i robot per le consegne, ma è innegabile che le proteste contro i data center e altri simboli dell’automazione siano in forte crescita. Alcune settimane fa a Filadelfia ho incrociato una donna che stava in piedi davanti a un taxi a guida autonoma della Waymo, in fase di sperimentazione in città (con a bordo autisti umani per garantire la sicurezza). La donna impediva al veicolo di proseguire e gli urlava: “Sfigato!”. Eppure, nonostante questa antipatia diffusa, i robot stanno entrando nella vita quotidiana degli statunitensi. La Pennsylvania ha legalizzato quelli per le consegne con l’Act 106 del 2020, attribuendogli lo status di “pedoni”. Oggi fanno parte del paesaggio urbano. Quando gli apparecchi della Arvide sono apparsi per la prima volta a Filadelfia, lo scorso marzo, la gente li fissava sorpresa e si scattava delle foto con loro. Oggi, invece, quasi tutti li ignorano. Lo stesso fenomeno si sta verificando in altre città del mondo. Anche se non è chiaro quanti robot per la consegna di cibo siano in attività a livello globale, sappiamo che negli Stati Uniti esistono diverse aziende come la Avride. Una delle più grandi è la Serve Robotics, con una flotta di circa duemila robot.

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A prescindere dai grandi piani di espansione dell’industria dell’automazione, Marvin continua a protestare perché vuole ricordare agli statunitensi che hanno il diritto di esprimersi su questo sviluppo e di stabilire se i robot delle aziende private debbano avere il permesso di occupare le strade pubbliche. “Sono molto felice dei passi avanti in campo medico dovuti all’intelligenza artificiale”, sottolinea Marvin. “Inoltre penso che i robot vadano benissimo nelle fabbriche. Ma non devono occupare gli spazi pubblici. Non credo che tutto questo sia inevitabile, ma ci vuole la volontà di cambiare le cose. A Toronto hanno bandito dai marciapiedi i robot per le consegne già nel 2021. Penso che la domanda sia semplice: a chi devono servire le infrastrutture pubbliche?”. Il robot che si trova davanti a Marvin non è (ancora) abbastanza intelligente da rispondere a questa domanda, ma sembra aver capito che oggi non riuscirà a raggiungere il ristorante e ritirare il cibo per la consegna. Dopo aver ripetutamente cercato di aggirare la professoressa, sembra rassegnarsi a entrare in standby. Alla fine Marvin, che deve andare al campus per preparare una lezione, si fa da parte. Il robot si rianima immediatamente e rientra nel garage. So bene che è soltanto un computer su ruote, ma potrei giurare che è demoralizzato. Marvin, invece, ha un’espressione trionfante.

(Traduzione di Andrea Sparacino)

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