Secondo l’ufficio nazionale di statistica in Finlandia hanno dichiarato fallimento nell’ultimo anno 4.092 aziende. È il numero più alto dal 2000: nel solo mese di ottobre le imprese che hanno chiuso i battenti sono state 364, il 5 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2025. I fallimenti riguardano vari settori, dalla manifattura alla ristorazione fino ai trasporti, e sono un ulteriore segnale che in un paese considerato da nove anni il più felice del mondo, almeno secondo il World happiness report dell’università britannica di Oxford, c’è qualche problema di troppo. Lo ha confermato anche il Fondo monetario internazionale, secondo il quale nel 2026 l’economia finlandese ha mostrato segni di ripresa, ma “la disoccupazione resta alta”. Il ministero degli affari economici stima che alla fine dell’anno il tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere il 10,3 per cento, prima di scendere gradualmente al 9,6 per cento nel 2027 e al 9,4 per cento tra due anni; all’inizio del 2026 era al 10,8 per cento, il tasso più alto dell’Unione europea. L’Fmi ha raccomandato a Helsinki di concentrarsi sul risanamento dei conti pubblici, sull’eccessivo indebitamento delle famiglie e sul miglioramento del sistema scolastico.

L’economia finlandese, spiega Bloomberg, non è mai riuscita a riprendersi pienamente dai tempi della grandi crisi finanziaria globale del 2008 e soprattutto dal crollo della Nokia, che fino a una ventina d’anni fa rappresentava il 4 per cento del pil nazionale e quasi un quarto del gettito fiscale derivante dalle imposte sulle società. Dal 2009 il debito pubblico è cresciuto senza sosta, in gran parte per finanziare la spesa pensionistica: la popolazione in età da lavoro si è ridotta con l’uscita della generazione del dopoguerra, che non è stata rimpiazzata da un numero sufficiente di immigrati. Ne hanno fatto le spese anche altri servizi essenziali, come la sanità e l’istruzione. Con i debiti si è cercato di compensare il calo delle entrate provenienti dalle tasse del settore privato, che nel frattempo è sprofondato nella crisi. A quel punto il governo di Helsinki è caduto in un circolo vizioso: per contenere il debito pubblico ha dovuto tagliare la spesa sociale, indebolendo ulteriormente l’economia. Così all’inizio del 2026 l’Unione europea ha deciso di aprire una procedura per deficit eccessivo sulla Finlandia, visto che il paese aveva chiuso il 2024 con un disavanzo di bilancio pari al 4,4 per cento del pil e il 2025 al 4,3 per cento. Helsinki dovrebbe rientrare sotto la soglia del 3 per cento entro il 2028, se vuole evitare “ammende o addirittura la sospensione dei finanziamenti comunitari”.

Preoccupati per il futuro

La notizia ha suscitato un particolare clamore in un paese spesso classificato tra i cosiddetti “stati frugali”, che hanno sempre guardato con disappunto ai paesi dell’Unione europea noti per il disordine dei loro conti pubblici. Tra questi c’è l’Italia, che oggi è sottoposta alla procedura per debito eccessivo proprio insieme alla Finlandia. Di pari passo crescono anche i problemi politici: “I finlandesi sostengono il risanamento dei conti pubblici”, aggiunge Bloomberg, “ma i sondaggi mostrano una crescente insoddisfazione per il modo in cui sono stati attuati i tagli”. Secondo un’indagine commissionata dal Finnish business and policy forum, il 52 per cento degli intervistati ritiene che le persone che dipendono dai sussidi siano state colpite in modo sproporzionato. Man mano che la rete di sicurezza sociale s’indebolisce, cresce la preoccupazione che nella società finlandese aumenti il divario tra ricchi e poveri. In sostanza, gli abitanti del paese più felice del mondo ora cominciano ad avere una visione del futuro piuttosto negativa. Il pessimismo riguarda soprattutto il problema della disoccupazione. Di recente il quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung ha pubblicato un reportage da Heinola, una cittadina di 18mila abitanti a due ore di auto da Helsinki, che descrive bene la situazione.

pubblicità

Qui la disoccupazione supera abbondantemente il 15 per cento. Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, nel febbraio 2022, anche la Finlandia ha interrotto i legami commerciali con la Russia, penalizzando duramente i settori del legno e delle costruzioni, fondamentali per l’economia di Heinola. È così che nella cittadina molti non riescono più a trovare un impiego, mentre il costo della vita continua ad aumentare. Di certo non c’è traccia dei centomila posti di lavoro promessi al momento dell’insediamento, tre anni fa, dal governo conservatore guidato da Petteri Orpo. Anzi: ora il governo ha annunciato un drastico giro di vite al tradizionale sistema di welfare finlandese. Nel paese scandinavo lo stato si prende cura dei cittadini attraverso un’ampia gamma di prestazioni sociali che sono state continuamente rafforzate a partire dagli anni sessanta (oggi ci sono più di cento diverse forme di assistenza). Secondo Orpo, tutto questo costa troppo ed è arrivato il momento di far capire che “lavorare è più gratificante che ricevere sussidi”.

Incentivi e tagli

Il 1 settembre il governo ha presentato la legge finanziaria per il 2027, una proposta che prevede sgravi fiscali per incentivare il lavoro e le imprese, compensati da profondi tagli alle entrate per riequilibrare i conti. Dal 1 gennaio 2027, per esempio, l’aliquota minima dell’imposta sui redditi societari sarà ridotta al 18 per cento per favorire il lavoro autonomo, insieme a una tassazione più favorevole delle stock option dei dipendenti. Allo stesso tempo saranno attuati tagli alla spesa per 4,8 miliardi di euro, che si aggiungeranno a quelli già decisi l’anno scorso: tra le proposte ci sono l’abolizione degli assegni familiari o quella di vari sussidi per fratelli e genitori single. Il ministero delle finanze, inoltre, vuole tagliare le prestazioni di sicurezza sociale, come l’indennità generale per l’alloggio. Un’altra proposta significativa è l’adeguamento o lo smantellamento degli aumenti di spesa indicizzati, congelando gli adeguamenti al costo della vita almeno per un periodo.

pubblicità

Questi tagli si innestano nelle riforme varate l’anno scorso per convincere i finlandesi che, come dice il primo ministro Orpo, è meglio lavorare che ricevere sussidi. Nel 2026, in particolare, Helsinki ha stabilito che i cittadini senza lavoro hanno l’obbligo di iscriversi al registro dei disoccupati e di cercare un lavoro a tempo pieno, altrimenti gli altri sussidi sociali gli saranno ridotti (fino al 50 per cento). Intanto a Heinola, racconta la Neue Zürcher Zeitung, Marta-Laura Treufeldt, 28 anni, ha risposto a quasi cento annunci di lavoro dopo aver preso la patente per guidare i camion, ma in dieci mesi è stata invitata a un colloquio solo una volta, ed è andata male. “Seduta al caffè della piazza centrale del paese dice che tutto questo è ‘abbastanza scoraggiante’”, scrive la Nzz. Treufeldt prende un sussidio di 540 euro netti al mese, oltre a 260 euro per l’alloggio. Ma ha già ricevuto dall’ufficio del lavoro una lettera in cui si ricorda che bisogna candidarsi ad almeno un posto di lavoro al mese per evitare un taglio all’assegno sociale. ◆

Questo testo è tratto dalla newsletter Economica.

Iscriviti a

Economica La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Economica La newsletter su economia e lavoro. A cura di Alessandro Lubello. Ogni venerdì. Vedi tutte le newsletter