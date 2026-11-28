Nella prossima serata di Champions league si giocheranno nove partite. Milioni di tifosi le vedranno, alcuni attraverso i servizi di streaming a pagamento e altri sui siti illegali. In un modo o nell’altro, guardare le partite di calcio sta diventando sempre più complicato.
Se seguite la competizione > Champions league da qualche anno, probabilmente ricorderete un tempo in cui guardare le partite era molto più facile. Le emittenti nazionali e le aziende di telecomunicazioni spesso detenevano i diritti di trasmissione del calcio e includevano le partite nei loro pacchetti tv, internet e telefonici.
Quel modello sta cambiando, spiega Thomas Peeters, economista dello sport e docente della Erasmus school of economics, nei Paesi Bassi: “Molti dei diritti di trasmissione che un tempo erano in chiaro su uno dei canali disponibili sono stati divisi tra più servizi di streaming che si occupano specificamente di sport”.
In Germania, per esempio, Dazn trasmette tutte le partite di Champions league tranne quella più importante del martedì sera, di cui Prime Video ha l’esclusiva. In Italia è Sky a trasmettere la maggior parte delle partite, mentre Prime Video ha i diritti della partita di punta del mercoledì. Anche le principali piattaforme di streaming statunitensi stanno entrando nel mercato, con Disney+ e Paramount+ che faranno il loro esordio nella stagione 2027-2028.
Questi giganti dello streaming, con enormi risorse finanziarie, fanno concorrenza alle emittenti tradizionali e stanno facendo lievitare il prezzo dei diritti calcistici.
È una buona notizia per la Uefa, che li vende al miglior offerente: il valore dei diritti di trasmissione della Champions league nei cinque principali mercati europei (Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Francia) aumenterà di più del 20 per cento dal 2027.
Ma è una brutta notizia per gli spettatori. Se da un lato i contratti televisivi più vantaggiosi garantiscono maggiori entrate ai club, dall’altro comportano dei rischi finanziari per le emittenti, che potrebbero cercare di compensare aumentando i prezzi degli abbonamenti. Inoltre, se aumentano gli offerenti significa che i tifosi dovranno sottoscrivere più abbonamenti per seguire le partite.
Abbiamo fatto un po’ di conti. Nel Regno Unito per guardare la Premier league e la Champions league bisogna abbonarsi a Sky, Tnt Sports e Amazon Prime Video, per un costo totale di circa 826 sterline all’anno. In Germania per la Bundesliga e la Champions league bisogna avere Dazn, Sky e Amazon Prime Video, per un totale di circa 870 euro.
E stiamo parlando solo di due competizioni. Se aggiungiamo anche le altre, la spesa sfugge rapidamente di mano. In Spagna negli ultimi dieci anni il costo per guardare le partite di calcio è aumentato di quasi il 66 per cento. Nel Regno Unito, tra il 2019-2020 e il 2024-2025, seguire le quindici competizioni più popolari è diventato più costoso del 57 per cento.
Ma non tutti sono disposti a pagare. Nelle serate di Champions league, molti tifosi guardano le partite gratis, cioè in modo illegale.
Da uno studio condotto nel 2023 dall’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) è emerso che nell’anno precedente il 12 per cento dei cittadini dell’Unione aveva guardato eventi sportivi in streaming su siti illegali. Tra le persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni, la percentuale saliva al 27 per cento.
Guardare le partite sui siti illegali, però, non sempre è un’esperienza piacevole: lo streaming può bloccarsi, subire ritardi o improvvisi cali di qualità, ed è pieno di annunci pop-up di casinò online e pornografia.
Ma quei siti non sono più l’unica opzione. Un modello più organizzato, con abbonamento, è ormai diventato un elemento importante del mondo della pirateria: i servizi Iptv (Internet protocol television) illeciti che trasmettono programmi tv su internet senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti.
I servizi Iptv offrono migliaia di canali, compresi quelli sportivi premium, per circa 75 euro all’anno, secondo l’organizzazione europea Audiovisual anti-piracy alliance (Aapa). La cifra è solo una frazione del prezzo degli abbonamenti legali. Gli utenti ottengono streaming stabile, buona qualità dell’immagine e perfino assistenza tramite WhatsApp.
Malware e furti di dati
Secondo le stime dell’Aapa, l’anno scorso 34,4 milioni di persone nell’Unione europea, nel Regno Unito e in Svizzera hanno usato i servizi Iptv illegali, circa il doppio rispetto al 2021.
Ma questi servizi comportano dei rischi. Secondo Eurojust, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, gli utenti possono essere esposti a malware e furti di dati, mentre i profitti dei fornitori possono “alimentare altre forme di criminalità organizzata, tra cui frodi, corruzione e traffico di droga”.
Gli utenti non sono al sicuro neanche dal punto di vista legale. Nel 2025 le autorità italiane hanno multato 2.266 utenti dei servizi di streaming illegali, infliggendo sanzioni dai 154 euro in su.
Tuttavia, la maggior parte delle azioni di contrasto si concentra sulle reti criminali che gestiscono i servizi piuttosto che sugli appassionati che guardano le partite dal divano di casa.
Un problema nel lungo periodo
Chi vuole guardare le partite troverà sempre un modo per farlo, ma uno degli aspetti positivi del vecchio modello era che i telespettatori potevano imbattersi in una partita di calcio facendo zapping. A guardare le partite, quindi, non erano solo gli appassionati.
Perdere tutti quei potenziali spettatori potrebbe diventare un problema per il calcio nel lungo periodo, secondo Peeters, convinto che debba continuare a conquistare le nuove generazioni, non limitarsi a spremere più soldi dai tifosi esistenti. “Le nuove generazioni devono poter vivere a fondo l’esperienza calcistica, capire cosa significa davvero essere tifoso di una squadra”, spiega. È più difficile farlo quando le partite finiscono sempre più spesso dietro un paywall.
Invertire la tendenza è molto difficile. Oggi molti dei più grandi eventi sportivi, tra cui i Mondiali, gli Europei e, in alcuni paesi, la finale di Champions league e la finale della coppa nazionale, sono protetti da norme per garantirne la disponibilità in tv in chiaro.
Ampliare queste tutele si sta però rivelando complicato. A giugno il parlamento francese ha respinto una proposta per garantire la visione gratuita di una partita del campionato nazionale a settimana, dopo che la lega calcio aveva avvertito che questo avrebbe ridotto il valore dei diritti televisivi, che rappresentano più del 50 per cento delle entrate dei club. I deputati britannici avevano respinto una proposta simile nel 2025.
Le cose vanno più spesso nella direzione opposta. Quest’anno nel Regno Unito la finale di Champions league è stata accessibile solo a pagamento per la prima volta dal 1992. Secondo un’analisi condotta per il quotidiano The Guardian, lo streaming illegale della partita avrebbe coinvolto 3,7 milioni di indirizzi Ip, rispetto alle sette milioni di persone che hanno visto la partita legalmente.
Se non volete pagare per vedere in streaming il prossimo turno di Champions league, chiamate un amico e andate a guardare la partita al pub. Forse è proprio questo il modo migliore per seguire il calcio. ◆
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