Quel modello sta cambiando, spiega Thomas Peeters, economista dello sport e docente della Erasmus school of economics, nei Paesi Bassi: “Molti dei diritti di trasmissione che un tempo erano in chiaro su uno dei canali disponibili sono stati divisi tra più servizi di streaming che si occupano specificamente di sport”.

Se seguite la competizione > Champions league da qualche anno, probabilmente ricorderete un tempo in cui guardare le partite era molto più facile. Le emittenti nazionali e le aziende di telecomunicazioni spesso detenevano i diritti di trasmissione del calcio e includevano le partite nei loro pacchetti tv, internet e telefonici.

Nella prossima serata di Champions league si giocheranno nove partite. Milioni di tifosi le vedranno, alcuni attraverso i servizi di streaming a pagamento e altri sui siti illegali. In un modo o nell’altro, guardare le partite di calcio sta diventando sempre più complicato.

In Germania, per esempio, Dazn trasmette tutte le partite di Champions league tranne quella più importante del martedì sera, di cui Prime Video ha l’esclusiva. In Italia è Sky a trasmettere la maggior parte delle partite, mentre Prime Video ha i diritti della partita di punta del mercoledì. Anche le principali piattaforme di streaming statunitensi stanno entrando nel mercato, con Disney+ e Paramount+ che faranno il loro esordio nella stagione 2027-2028.

Questi giganti dello streaming, con enormi risorse finanziarie, fanno concorrenza alle emittenti tradizionali e stanno facendo lievitare il prezzo dei diritti calcistici.

È una buona notizia per la Uefa, che li vende al miglior offerente: il valore dei diritti di trasmissione della Champions league nei cinque principali mercati europei (Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Francia) aumenterà di più del 20 per cento dal 2027.

Ma è una brutta notizia per gli spettatori. Se da un lato i contratti televisivi più vantaggiosi garantiscono maggiori entrate ai club, dall’altro comportano dei rischi finanziari per le emittenti, che potrebbero cercare di compensare aumentando i prezzi degli abbonamenti. Inoltre, se aumentano gli offerenti significa che i tifosi dovranno sottoscrivere più abbonamenti per seguire le partite.