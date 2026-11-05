Il 1 novembre decine di migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dal leader dell’opposizione Rahul Gandhi contro la revisione delle liste elettorali, che ha tolto il diritto di voto a 130 milioni di persone, scrive The Hindu.
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Questo articolo è uscito sul numero 1690 di Internazionale, a pagina 32. Compra questo numero | Abbonati