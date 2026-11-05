Jakarta ha chiesto alla Russia di smettere di reclutare cittadini indonesiani nelle sue forze armate. La richiesta, già avanzata da paesi come India, Sri Lanka, Colombia e Sudafrica, è arrivata dopo la notizia della morte di un indonesiano che combatteva in Ucraina. Aveva firmato un contratto di un anno con l’esercito ma è caduto dopo solo una settimana, scrive The Diplomat. “In molti casi queste persone sono attirate dalla prospettiva di un impiego nel settore civile, per poi scoprire l’inganno e trovarsi costrette ad arruolarsi nelle forze armate. La situazione è complicata dal fatto che Jakarta, in seguito al miglioramento delle relazioni tra i due paesi, ha da poco aperto un canale formale con Mosca per i lavoratori che vogliono andare in Russia”.