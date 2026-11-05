I miliziani yemeniti huthi hanno annunciato il 2 novembre di aver colpito l’aeroporto di Dammam, nell’est dell’Arabia Saudita, mentre Riyadh continua a bombardare lo Yemen e ha causato 17 morti tra il 1 e il 3 novembre. Secondo le Nazioni Unite da settembre i combattimenti nell’ovest del paese hanno provocato 300mila sfollati e 1.600 morti. **The New Arab ** avverte che gli huthi sono a 80 chilometri da Aden, la capitale temporanea del governo riconosciuto dalla comunità internazionale, sostenuto dall’Arabia Saudita.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1690 di Internazionale, a pagina 38. Compra questo numero | Abbonati