I miliziani yemeniti huthi hanno annunciato il 2 novembre di aver colpito l’aeroporto di Dammam, nell’est dell’Arabia Saudita, mentre Riyadh continua a bombardare lo Yemen e ha causato 17 morti tra il 1 e il 3 novembre. Secondo le Nazioni Unite da settembre i combattimenti nell’ovest del paese hanno provocato 300mila sfollati e 1.600 morti. **The New Arab ** avverte che gli huthi sono a 80 chilometri da Aden, la capitale temporanea del governo riconosciuto dalla comunità internazionale, sostenuto dall’Arabia Saudita.