Durante la migrazione la berta minore ( Puffinus puffinus , nella foto ) può soffrire di qualcosa di simile al jet lag, suggerisce uno studio su Science. L’analisi di quattromila voli tracciati con il gps mostra che tornando dall’Atlantico centrale alle isole britanniche tende a deviare verso destra. La causa è il ritardo dell’orologio biologico, che regola la bussola solare usata per orientarsi. La deviazione è minima, ma dimostrerebbe che anche gli animali possono risentire delle sfasature del ritmo circadiano.
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Questo articolo è uscito sul numero 1690 di Internazionale, a pagina 102. Compra questo numero | Abbonati