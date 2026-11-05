L’osservatorio Vera C. Rubin, in Cile, ha individuato un possibile pianeta nano oltre Plutone. L’oggetto ( nell’immagine ), chiamato Ed138, ha un diametro stimato tra 600 e 1.500 chilometri, e potrebbe quindi essere abbastanza grande da avere una forma sferica per effetto della sua gravità, requisito per essere classificato come pianeta nano. Impiega circa 281 anni per orbitare intorno al Sole e segue una traiettoria inclinata di 25 gradi rispetto al piano del sistema solare, probabilmente a causa delle interazioni gravitazionali con Nettuno. Se confermato, sarebbe uno degli oggetti più grandi mai scoperti nella regione esterna del sistema solare e si aggiungerebbe ai cinque pianeti nani già riconosciuti e agli altri candidati in attesa di conferma.