Dopo quasi vent’anni di presenza militare in Somalia, il 2 novembre l’Uganda ha cominciato a ritirare le sue truppe dal paese del Corno d’Africa. Il ritiro sarà graduale e dovrebbe concludersi entro la fine del 2027. Kampala ha dato seguito alla richiesta del presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, più orientato a ricevere assistenza militare da Turchia e Stati Uniti, scrive Nile Post. Nel 2007 l’Uganda era stato il primo paese del continente a inviare truppe per la missione Amisom dell’Unione africana, svolgendo un ruolo importante nella lotta contro i jihadisti di Al Shabaab.