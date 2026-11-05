Il governo olandese vuole ridurre di 25mila persone il numero di dipendenti della pubblica amministrazione, automatizzando alcuni servizi grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale (ia). Come spiega Bloomberg, l’obiettivo è realizzare risparmi annuali per 3,5 miliardi di euro dal 2035. L’anno prossimo i risparmi dovrebbero essere di novecento milioni di euro. Oggi lavorano per la pubblica amministrazione olandese 160mila persone, il 41 per cento in più rispetto al 2018. Il governo vuole ridurne il numero (per mettere al riparo nel lungo periodo l’equilibrio dei conti pubblici). I tagli previsti non toccheranno alcune categorie strategiche, come la polizia e l’esercito. ◆
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Questo articolo è uscito sul numero 1690 di Internazionale, a pagina 99. Compra questo numero | Abbonati