  1. Preparati in anticipo la faccia da fare se vince qualcun altro.
  2. Se vinci, il tuo scopo è non inciampare mentre vai verso il podio.
  3. Le uniche persone che è obbligatorio ringraziare sono mamma, papà e, se
  4. ce l’hai, il tuo agente.Tenere il trofeo in bella vista in salone è volgare.
  5. Se hai vinto un Oscar, ignora la regola precedente.

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Questo articolo è uscito sul numero 1690 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati