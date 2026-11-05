- Preparati in anticipo la faccia da fare se vince qualcun altro.
- Se vinci, il tuo scopo è non inciampare mentre vai verso il podio.
- Le uniche persone che è obbligatorio ringraziare sono mamma, papà e, se
- ce l’hai, il tuo agente.Tenere il trofeo in bella vista in salone è volgare.
- Se hai vinto un Oscar, ignora la regola precedente.
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Questo articolo è uscito sul numero 1690 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati