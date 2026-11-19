Esa/Euclid/Euclid Consortium/Nasa, processing: J.-C. Cuillandre, E. Bertin, CC BY-SA 3.0 IGO

L’Agenzia spaziale europea ha pubblicato il primo catalogo del telescopio Euclid, lanciato nel 2023: 900 milioni di galassie, 60 milioni di potenziali quasar e 15mila possibili lenti gravitazionali, fenomeni in cui la gravità curva la luce di oggetti lontani deformandone l’immagine. I dati, raccolti in 13 mesi di osservazioni, coprono il 14 per cento dell’area di cielo che Euclid esplorerà per realizzare la più grande mappa cosmica mai creata: un terzo del cielo e oltre dieci miliardi di anni di storia dell’universo.