Il modo in cui si prendono gli appunti può fare una grande differenza, scrive Psyche. Innanzitutto scrivere su un foglio di carta è più efficace rispetto a digitare su un computer: è un’attività spesso più lenta che obbliga a selezionare le informazioni più importanti, attivando un processo di elaborazione mentale. Prendere appunti a mano permette inoltre di passare facilmente da un concetto all’altro e di organizzarli visivamente. È importante anche trovare un metodo per strutturare le informazioni. Si possono fare riassunti, elenchi, disegni o grafici, individuando i collegamenti tra ciò che si sta imparando e quello che già si conosce. Oppure si può optare per un approccio più strutturato, come il metodo Cornell, che divide la pagina in tre sezioni: appunti, parole chiave e sintesi. Una volta presi gli appunti, è molto importante rielaborarli. Se l’obiettivo è imparare e memorizzare, affidarsi a strumenti d’intelligenza artificiale può essere poco utile.