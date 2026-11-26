Sicurezza Le isole Salomone hanno firmato un accordo di sicurezza con l’Australia dopo aver abbandonato un patto simile con Pechino, infliggendo così un duro colpo all’influenza cinese nella regione. Finora l’arcipelago, data la sua vicinanza strategica alla Cina, era stato un elemento d’incertezza nel Pacifico.
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Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 34. Compra questo numero | Abbonati