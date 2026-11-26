I ritorni in grande stile non sono una novità nella Silicon valley. Tre anni fa il consiglio d’amministrazione della OpenAi, una delle principali aziende d’intelligenza artificiale (ia), licenziò l’amministratore delegato Sam Altman per poi reintegrarlo quattro giorni dopo. Ma il ritorno di Jensen Huang è comunque sorprendente.

Il 23 novembre il consiglio di amministrazione della Nvidia, l’azienda che progetta la maggior parte dei processori usati nel mondo dell’ia, ha riportato Huang al suo posto di amministratore delegato. Dodici giorni prima Huang si era dimesso, quando erano venute fuori alcune sue relazioni extraconiugali, tra cui una con una donna sospettata di essere una spia cinese. Il consiglio d’amministrazione dell’azienda ha detto di aver preso la decisione dopo aver accertato l’“onestà” di Huang, anche se l’indagine interna non è ancora conclusa. Nei giorni dopo le dimissioni, la Nvidia ha perso più di mille miliardi di dollari di valore di mercato. Da quando è stato annunciato il ritorno dell’ad, il titolo è salito di un terzo.

Jensen Huang a Berlino, ottobre 2026 ( Sean Gallup, Getty )

Ma il sollievo degli investitori potrebbe durare poco. Huang è di nuovo al comando, ma in circostanze molto diverse. Da gennaio il congresso degli Stati Uniti sarà pieno di politici che non vedono di buon occhio l’ia e Huang dovrà anche riconquistare la fiducia dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori. La prima prova arriverà il 1 dicembre, quando dovrà testimoniare al congresso. Il consiglio d’amministrazione ha dichiarato di essere convinto che il suo reintegro “non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale”. Ma restano domande sul suo rapporto con Alice Huang, cittadina cinese ed ex dirigente della Megaspeed, un’azienda di Singapore che comprava chip della Nvidia. I parlamentari del Partito democratico, che controllerà entrambi i rami del congresso, hanno promesso di avviare indagini.

Perfino l’amministrazione Trump sembra divisa. Il presidente è intervenuto direttamente per consentire il ritorno di Huang contro il parere di alcuni ministri del suo governo, tra cui il segretario al tesoro Scott Bessent e il segretario di stato Marco Rubio. Era stato lui a informare il presidente dei legami tra Jensen Huang e la presunta spia cinese.

Guardarsi intorno

Per Huang sarà anche più difficile chiedere regole permissive sulle esportazioni di chip. Da tempo sostiene che limitare le vendite alla Cina serva solo ad aiutarla a sviluppare la sua industria dei semiconduttori. Ma cinque giorni dopo le dimissioni il dipartimento del commercio ha annunciato una norma pensata per impedire alle aziende cinesi di affittare l’accesso a chip avanzati per l’ia installati in data center in altri paesi asiatici. Nel frattempo il congresso sta valutando proposte che renderebbero i controlli ancora più rigidi.

Huang dovrà anche gestire le conseguenze interne delle rivelazioni delle ultime settimane. Due delle presunte amanti di Huang lavoravano per lui. Il 20 novembre il New York Times ha pubblicato le testimonianze di più di dieci dipendenti ed ex dipendenti secondo cui Huang era abituato a umiliare e minacciare il personale.

E dentro la Nvidia alcuni si preoccupano che l’azienda dipenda troppo da un solo individuo. Huang gestiva un gruppo di circa sessanta persone che rispondevano direttamente a lui e non c’è mai stato un potenziale successore. Che un’impresa da migliaia di miliardi di dollari sia tenuta insieme da una sola persona “è assurdo”, dice un dipendente. Un altro si chiede come Huang riuscirà a guidarla ora che le sue scelte saranno sottoposte a un controllo più stretto (prima del suo reintegro il consiglio di amministrazione ha creato un comitato composto esclusivamente da consiglieri indipendenti, incaricato di vigilare sui rischi per la sicurezza nazionale e sul rispetto delle regole commerciali).

C’è poi da capire se Huang tornerà a essere il regista del boom dell’ia. Fino a poco tempo fa bastava il suo sostegno per far impennare il titolo di un’azienda. Girava il mondo con presidenti e primi ministri e predicava il vangelo dell’ia. Clienti e fornitori facevano la fila per lavorare con lui. Ora la sua stella sembra appannata. I politici che un tempo facevano a gara per corteggiarlo probabilmente manterranno le distanze almeno finché le indagini non saranno concluse. Anche l’industria potrebbe cominciare a diversificare gli investimenti. Tsmc, il colosso taiwanese dei chip che ha la Nvidia come principale cliente, ci penserà di più a dipendere così tanto da un’unica azienda, sostiene un analista. I fornitori di servizi cloud che finora avevano evitato i rivali della Nvidia, temendo di perdere l’accesso ai chip di Huang, potrebbero guardarsi intorno. E non tutti gli investitori sono rassicurati. Stacy Rasgon, della società d’intermediazione Bernstein, osserva che la tendenza di Huang a frequentare “compagnie discutibili” e la sua “disponibilità a mentire al consiglio di amministrazione” restano motivo di preoccupazione. ◆

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