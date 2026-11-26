Nabil Rajab, attivista del Bahrein, è morto a 62 anni il 17 novembre per un probabile infarto in Turchia, dove viveva in esilio da meno di un anno. Middle East Eye ricorda che Rajab è stato arrestato più volte a causa del suo impegno nella primavera araba del 2011.
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Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 22. Compra questo numero | Abbonati