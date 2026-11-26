◆ L’articolo di Liz Seegert (Internazionale, 1692) affronta con sensibilità e rigore scientifico la vulnerabilità delle persone anziane alle frodi finanziarie. Essere ingannati significa perdere qualcosa di più prezioso del denaro, cioè la fiducia negli altri, la sicurezza personale e la percezione della propria dignità. È importante che non sia necessariamente il deterioramento cognitivo a rendere vulnerabili gli anziani, ma spesso la solitudine, il bisogno di affetto e il desiderio di essere ascoltati. Dovremmo promuovere l’educazione digitale e finanziaria e favorire reti di solidarietà. E dobbiamo combattere l’isolamento sociale. Una società civile non si misura solo dalla capacità di prolungare la vita, ma anche dalla dignità, dalla sicurezza e dall’affetto che riesce a garantire a chi invecchia.

Antonio E. Nardi