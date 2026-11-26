Sui banchi sotto le bombe
◆ Mi è piaciuto molto questo reportage sulle scuole di Kiev (Internazionale 1692). L’istinto alla vita è formidabile, tanto più quando le avversità sembrano toglierci ogni proiezione consolidata di futuro.
Alberta C.
Le truffe colpiscono gli anziani
◆ L’articolo di Liz Seegert (Internazionale, 1692) affronta con sensibilità e rigore scientifico la vulnerabilità delle persone anziane alle frodi finanziarie. Essere ingannati significa perdere qualcosa di più prezioso del denaro, cioè la fiducia negli altri, la sicurezza personale e la percezione della propria dignità. È importante che non sia necessariamente il deterioramento cognitivo a rendere vulnerabili gli anziani, ma spesso la solitudine, il bisogno di affetto e il desiderio di essere ascoltati. Dovremmo promuovere l’educazione digitale e finanziaria e favorire reti di solidarietà. E dobbiamo combattere l’isolamento sociale. Una società civile non si misura solo dalla capacità di prolungare la vita, ma anche dalla dignità, dalla sicurezza e dall’affetto che riesce a garantire a chi invecchia.
Antonio E. Nardi
Il valore del lavoro umano
◆ Che delusione l’articolo sulla rivincita dell’intelligenza umana (Internazionale 1691). Si parla di una capacità di giudizio sempre e comunque al servizio dell’intelligenza artificiale (ia). Mi danno i brividi frasi come: “Le discipline umanistiche offrono complementi pratici alle capacità analitiche di quelle tecnico-scientifiche” e “assorbire conoscenze in campi diversi genera una flessibilità cognitiva che si rivela la scommessa migliore per restare competitivi nel lungo periodo”. In pratica ci servirebbero solo a essere più bravi con l’ia. E usarle per immaginare un futuro diverso?
Anna
La tristezza che ci prende in inverno
◆ Ho letto l’articolo sui disturbi depressivi stagionali (Internazionale 1692). Io ho sempre sentito l’autunno come la mia primavera. Penso che sia una predisposizione soggettiva, ma il buio alle 4 del pomeriggio mi conforta.
Antonio Villani
La riscoperta di Carla Lonzi
◆ Ho trovato l’articolo su Carla Lonzi completo e dettagliato (internazionale.it). L’ho apprezzato perché mi ha fatto conoscere più a fondo la scrittrice.
Giulia Toscani
Errori da segnalare?
correzioni@internazionale.it
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 16. Compra questo numero | Abbonati