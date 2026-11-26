Una donna, di cui non è stato reso noto il nome, era fuori dalla sua chiesa a Spartanburg nel South Carolina, Stati Uniti, quando un uomo si è avvicinato a lei con una pistola e le ha detto: “Dammi i soldi o ti ammazzo”. Non avendoli con sé, la donna si è offerta di lasciargli le chiavi come garanzia, è entrata in chiesa per prendere i soldi dalla borsa, poi è tornata fuori e glieli ha dati. Lui le ha restituito le chiavi, le ha detto “buona giornata”, è salito in auto e se n’è andato. La donna ha memorizzato la targa e l’ha riferita alla polizia, che l’ha usata per rintracciare il ladro: ha arrestato Demarieia Quartez Collins, 26 anni, con l’accusa di rapina a mano armata.