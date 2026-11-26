Matematica Un ricercatore della Anthropic ha annunciato di aver usato un programma di intelligenza artificiale dell’azienda per risolvere l’ipotesi di Riemann, uno dei più famosi problemi della matematica. Due organizzazioni indipendenti sostengono di aver verificato la soluzione.
Astronomia La sonda BepiColombo, lanciata nel 2018, si è inserita con succeso nell’orbita di Mercurio. Ad aprile del 2027 dovrebbe cominciare a studiare la struttura e il campo magnetico del pianeta.
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Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 102. Compra questo numero | Abbonati