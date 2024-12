◆ Dopo che il 7 dicembre ha boicottato il voto sull’impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, il Partito del potere del popolo (Ppp) ha annunciato che Yoon rimarrà in carica delegando però i suoi poteri al primo ministro e vicecapo del governo Han Duck-soo. La mossa è stata criticata dall’opposizione e ci sono dubbi sulla sua validità, anche perché Yoon rimane il capo del governo e delle forze armate. Il 9 dicembre il presidente ha ricevuto il divieto di lasciare il paese (è la prima volta per un presidente in carica) e l’11 la polizia ha perquisito il suo ufficio. La procura, infatti, sta indagando per capire se Yoon possa essere incriminato per insurrezione. Il giorno prima l’ex ministro della difesa Kim Yong-hyun è stato arrestato per il suo ruolo nel tentato golpe e in carcere ha tentato il suicidio. Secondo alcune fonti anonime all’interno dell’esercito, inoltre, Yoon avrebbe cercato di creare delle schermaglie con la Corea del Nord per giustificare la legge marziale. Il 14 dicembre l’opposizione presenterà una nuova mozione per la messa in stato d’accusa di Yoon. Yonhap