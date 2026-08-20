e quali culture sono poi cattive?

Asha Karami è una giovane poeta e performer di origine iraniana che vive ad Amsterdam, dove lavora come pediatra. Nel 2025 ha ricevuto il prestigioso Charlotte Köhler Stipendium per la sua unica raccolta poetica, Godface (De Bezige Bij 2019), da cui è tratto questo testo. Traduzione dal neerlandese di Dario Borso.