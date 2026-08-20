sto sdraiata sul divano
mentre dovrei unirmi alla rivoluzione
aprimi per favore caro
eri una brava persona
l’ha notato la gente?
e quali culture sono poi cattive?
avevo deciso che tre
delle mie cinque facce si somigliassero
aprimi adesso
dentro c’è la sorpresa
l’oro trovato in natura è sempre giallo:
è il contrasto che ci collega al passato
qui ho creato un’entrata se vuoi ancora entrare
morirò lo prometto
morirai lo prometto
Asha Karami è una giovane poeta e performer di origine iraniana che vive ad Amsterdam, dove lavora come pediatra. Nel 2025 ha ricevuto il prestigioso Charlotte Köhler Stipendium per la sua unica raccolta poetica, Godface (De Bezige Bij 2019), da cui è tratto questo testo. Traduzione dal neerlandese di Dario Borso.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1679 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati