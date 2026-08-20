sto sdraiata sul divano

mentre dovrei unirmi alla rivoluzione

aprimi per favore caro

eri una brava persona

l’ha notato la gente?

e quali culture sono poi cattive?

avevo deciso che tre

delle mie cinque facce si somigliassero

aprimi adesso

dentro c’è la sorpresa

l’oro trovato in natura è sempre giallo:

è il contrasto che ci collega al passato

qui ho creato un’entrata se vuoi ancora entrare

morirò lo prometto

morirai lo prometto

Asha Karami è una giovane poeta e performer di origine iraniana che vive ad Amsterdam, dove lavora come pediatra. Nel 2025 ha ricevuto il prestigioso Charlotte Köhler Stipendium per la sua unica raccolta poetica, Godface (De Bezige Bij 2019), da cui è tratto questo testo. Traduzione dal neerlandese di Dario Borso.

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Questo articolo è uscito sul numero 1679 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati