Che bello tornare al teatro Valle! Che bello che non sia diventato un ipermercato o un ristorante. Se oggi questo spazio è ancora un teatro è grazie ai compagni, alle compagne che hanno fatto una mobilitazione per tre anni. Sono tornato per vedere lo spettacolo di Silvia Costa dal testo di Annie Ernaux. Dire “dal testo” non rende merito all’operazione che hanno fatto Ernaux, Costa e il traduttore Lorenzo Flabbi: riuscire a creare una struttura cubista intorno alla memoria esplosa di uno stupro. Memoria di ragazza è un libro sull’ostinazione di tornare nello stesso punto finché non si trovano le parole, e la messa in scena fa la stessa cosa con le azioni, le parole, le interpretazioni, lasciando alle attrici Federica Fracassi, Francesca Mazza ed Emanuela Villagrossi l’incombenza di costruire un’impossibile unità di senso. Nessuna “fa” Annie: si passano la frase, la ragazza di allora con la donna che ricorda e poi con la donna che scrive, dentro una scena pensata come una camera oscura che evoca i sotterranei di un inconscio lynchiano, dove gli oggetti affiorano e spariscono. Togliere qualunque realismo fa sì che siamo noi spettatori a cercarne, affamati, in un gesto convulso che può mimare una reazione al trauma dopo decenni o uno straziante rimpianto della perduta empatia con un essere umano, anche uno stupratore. Ernaux ha un’anima brechtiana nei suoi testi, che qui viene esaltata: non racconta, esamina, clinica e dolorosa. ◆