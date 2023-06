Nel 1994, Inez (intrepretata in modo impressionante da Teyana Taylor), 22 anni, appena uscita di prigione va in cerca del figlio Terry, che è stato dato in affidamento, e se lo porta via. Passa il tempo, Inez lavora, si è sposata e fa studiare Terry. Ma le ombre del passato, la crisi endemica della comunità nera, i tentacoli del sistema e la gentrificazione esercitano una pressione costante. L’appassionante esordio di A.V. Rockwell offre una panoramica sugli ostacoli politici alla propria realizzazione, sull’inseparabilità della vita privata dal potere pubblico.

Richard Brody, The New Yorker