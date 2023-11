Non sapremo mai il nome del killer protagonista del nuovo sanguinoso e violento thriller di David Fincher. In compenso, grazie alla sua voce fuoricampo, potremo conoscere a fondo la sua filosofia di vita, le sue regole, e anche la sua strana natura poetica. Michael Fassbender, come antieroe solitario, è sardonico, intenso, concentrato. Fincher dirige il film apparentemente nello stesso modo: è conciso e non lascia per strada nessun difetto narrativo. Ma la sensazione è che non abbia preso abbastanza sul serio l’incarico.

Geoffrey Macnab,

The Independent