Un debutto dovrebbe restituire l’immagine sfrontata e precisa dell’artista, ma Shane Lavers, il musicista newyorchese dietro il progetto Chanel Beads, si presenta con un sussurro. Le voci, sinistre e poco riconoscibili, sono proiettate in frammenti. E tuttavia resta qualche strano elemento umano all’interno di questo disco pop poco ortodosso, che sembra avere due obiettivi: uno è fare apparire dei fantasmi, venuti per esibirsi in brani che riflettono il passato guardando comunque al futuro; l’altro è che queste entità sono emerse per liberarsi da ansie e rimpianti per tornare in uno spazio dove suonare il loro pop infestato. Questi, più che canzoni, sono incantesimi, come Police scanner o Idea June, che crescono in un vortice onirico. Your day will come è una raccolta in cui composizioni postimpressionistiche e melodie incorporee si uniscono per creare un’interpretazione deforme della musica pop. L’unica certezza per Chanel Beads è che senza questa avvolgente imprecisione Your day will come perderebbe tutto il suo potere evocativo.

Kyle Kohner, The Line of Best Fit