Ariel (Edebiri) è una giornalista musicale alle prime armi in una rivista patinata di New York, sminuita e ignorata dal suo direttore. Poi però le arriva un invito personale per andare ad ascoltare il nuovo album della reclusa pop star Alfred Moretti (Malkovich), atteso da decenni. Così Ariel, il suo direttore e un selezionato gruppo di giornalisti e influencer partono alla volta del complesso isolato in cui Moretti ha raccolto centinaia di accoliti del suo movimento Levellist (praticamente una setta). Ci vuole poco per capire che c’è qualcosa di sinistro sotto la superficie. Fosse uscito una decina d’anni fa, Opus sarebbe risultato decisamente più originale. Ma ha avuto la “sfortuna” di essere stato preceduto da film come Get out, Midsommar, The menu, Blink twice. E quindi è un altro thriller “in cui nulla è come sembra” e dove però è tutto esattamente come sembra. Per fortuna Ayo Edebiri (protagonista buffa e umana) e John Malkovich (una gioia) offrono interpretazioni divertenti e piacevolmente squilibrate.

John Nugent, Empire