Per amore del nipote una donna di sessant’anni ruba qualche euro agli anziani che assiste. Finché una brutta coincidenza non la mette nei guai. Nella lunga lista di piccole tragedie del regista, questo dramma sociale è particolarmente illuminato. Basta vedere una piscina con l’acqua stagnante per capire cos’è l’eccessivo indebitamento; una donna non più giovane che sale su per le ripide strade con il suo carrello della spesa per sperimentare la durezza di un lavoro nobile ma mal pagato; uno sguardo per sapere che niente conta di più, in amore o in amicizia, del tempo e della gentilezza.

GuillemetteOndicino, Télérama