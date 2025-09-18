Sotto le nuvole potrebbe essere l’ultimo capitolo di una trilogia concettuale sulla vita quotidiana e spirituale in Italia, cominciata da Rosi con Sacro Gra e proseguita con Fuocoammare. Stavolta il regista ci racconta Napoli come una città tormentata dai terremoti e dalla minaccia dell’eruzione del Vesuvio. L’atmosfera è da fine del mondo: si parla di guerra, violenza, cinismo e crisi climatica. Il luminoso bianco e nero conferisce alla città un aspetto alieno e ultraterreno. È come se, ricoperta dalla cenere, Napoli affrontasse il suo destino pompeiano. E Rosi come un futuro archeologo ne riporta alla luce i fantasmi. Film inquietante e unico.

Peter Bradshaw, The Guardian