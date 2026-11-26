I disservizi che nei giorni scorsi hanno interessato le piattaforme della Microsoft, il traffico aereo negli Stati Uniti, la banca JPMorgan Chase e perfino la National security agency statunitense hanno rinnovato i timori per la tenuta delle infrastrutture digitali più sensibili.

Nel frattempo i ricercatori hanno riferito di aver scoperto alcune vulnerabilità nel software Java e Php con l’aiuto dell’intelligenza artificiale (ia), mentre gli hacker l’hanno usata di recente per prendere di mira i frigoriferi e i freezer di vari supermercati europei.

angelo monne

Questi episodi, anche se probabilmente non sono collegati, evidenziano una profonda trasformazione della sicurezza informatica. L’ia sta infatti cambiando il modo in cui si scoprono le vulnerabilità dei software, consentendo sia agli hacker sia agli esperti di sicurezza di analizzare enormi quantità di codici a una velocità senza precedenti.

“Penso che cercare le vulnerabilità senza l’ia non abbia più senso”, dice Steven Murdoch, che studia la sicurezza informatica allo University college London.

L’ia è in grado d’individuare le falle di un software molto più in fretta degli esseri umani, dando agli hacker il tempo di approfittarne prima che vengano corrette. Ora i ricercatori vogliono capire con quanta precisione l’ia esamini i software in cerca di errori e se possa anche introdurre nuove debolezze.

Gli agenti ia aiutano a scovare le vulnerabilità in modo più rapido e sistematico. Se prima gli hacker dovevano passare ore a ispezionare i siti e a testare i soft­ware in cerca di punti deboli che permettessero di accedere senza autorizzazione, gli agenti usano strumenti automatizzati capaci di esaminare milioni di linee di codice.

Google ha riferito che gli hacker hanno giù usato degli agenti per studiare gli aggiornamenti dei software, individuare i problemi di sicurezza irrisolti e capire come approfittarne.

“È una questione di dimensioni”, dice Daniel Gardham, ricercatore dell’università del Surrey. L’ia individua le stesse vulnerabilità che trovano gli esseri umani, ma rende più facile hackerare i sistemi informatici per chi ha competenze tecniche limitate. “Un agente è in grado di trovare decine di risultati in appena venti minuti”, dice.

Anche con l’ia, spiega, la maggior parte delle violazioni della sicurezza dipende ancora da limiti umani, come l’uso di pass­word deboli (uno dei problemi dei freezer dei supermercati è che le password erano quelle di default, come “admin” o “12345”) o l’apertura di link provenienti da fonti sconosciute. I messaggi creati con l’ia possono rendere più convincente il phishing (truffe che spingono a rivelare password o dati bancari). Per esempio possono sfruttare informazioni reperibili online per personalizzare i messaggi fraudolenti, spacciandoli per autentici.

Per Murdoch l’ia è particolarmente efficiente nello scoprire le falle più note dei software, mentre i migliori esperti sono più bravi a trovare nuovi tipi di punti deboli. “L’ia lavora 24 ore su 24”, spiega. “Può esaminare un centinaio di software contemporaneamente”.

Queste abilità hanno contribuito a scoprire le falle di Java e Php, due linguaggi di programmazione usati per creare software e siti multipiattaforma. Nel caso di Java, per esempio, l’ia ha individuato circostanze che possono permettere a un hacker di corrompere la memoria dei computer. Secondo Murdoch, però, la portata del problema è stata ingigantita.

I tempi si accorciano

Anche gli esperti di sicurezza stanno usando l’ia per scovare con velocità ed efficienza i punti deboli. Murdoch ritiene che sia diventata sempre più importante per i ricercatori, che ora possono esaminare quantità di software molto maggiori e capire come approntare le difese laddove è necessario. Gli scienziati stanno anche sviluppando agenti che individuano le minacce e le riparano autonomamente.

Quando un informatico scopre un punto debole, di solito avverte il produttore del software in privato per consentirgli di rimediare prima di pubblicare i dettagli del problema.

Secondo Murdoch l’uso dell’ia ha accorciato il tempo tra la divulgazione e la possibilità di sfruttare le falle, riducendolo da diverse settimane a pochi giorni.

Affrettarsi a pubblicare un aggiornamento ha i suoi rischi. Una patch può interferire con altri programmi e causare proprio i disservizi che le aziende cercano di evitare.

Secondo Murdoch è improbabile che i recenti disservizi siano stati il frutto di un attacco su larga scala. I principali guasti sembrano dovuti a malfunzionamenti tecnici piuttosto che ad azioni ostili.

Per altri esperti i problemi di Microsoft, JPMorgan e altri sono stati causati dalla fretta di rimediare alle vulnerabilità dei software individuate dall’ia.

“Ci sono buoni motivi di ritenere che i disservizi non abbiano niente a che fare con la sicurezza”, precisa Murdoch.

Per i ricercatori il problema più urgente è capire se la sicurezza informatica può stare al passo con gli attacchi che sfruttano l’ia, dice Daniel Gardham. Alcuni stanno verificando se gli agenti usati per la difesa possono neutralizzare autonomamente i sistemi usati dagli hacker e stanno cercando il modo di renderli più affidabili.

Un altro tema è se l’ia rivelerà la maggior parte delle falle nascoste nei soft­ware esistenti. “E poi bisognerebbe chiedersi se stiamo risolvendo le vulnerabilità o se ne stiamo aggiungendo di nuove”, dice Murdoch.

L’ia potrebbe infatti introdurre ulteriori problemi di sicurezza, aggiunge, generando involontariamente software vulnerabili o facendosi manipolare per inserire codici pericolosi.

Fazl Barez, un esperto di sicurezza dell’ia di Oxford, pensa che i recenti guasti forniscano più prove concrete dei rischi legati al progresso dei sistemi di ia. “Come potremo controllare l’ia se cresce più in fretta della nostra capacità di comprenderla, valutarla e regolarla?”, si chiede.

Per Gardham la priorità è ideare sistemi informatici in grado di resistere agli attacchi impedendo la diffusione dei danni. “Non possiamo dare per scontato che le vulnerabilità non saranno mai individuate o che gli attacchi si possano sempre prevenire”, dice. “Piuttosto ci servono sistemi abbastanza resilienti da sopportare eventuali compromissioni senza causare danni più ampi”. ◆ sdf

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