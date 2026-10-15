Non hai mai capito

Che non mi hanno cresciuta persone

Che sono frutto della tempesta

Sorella dei fulmini

Che la mia casa è abitata solo da pioggia

Che la mia generosità in amore e nei sensi

Rende più liberi i respiri che prendo

Ma non dimentico mai

Che qui dove sono

Non c’è ossigeno

Dimitra Angelou è una poeta greca nata nel 1985. Nel 2013 ha vinto il premio Maria Polidouri per la poesia per la sua raccolta d’esordio, Stàzoun mesànichta (Goccia la mezzanotte, Melani), da cui è tratto questo testo. In seguito ha pubblicato altre sei raccolte. Traduzione dal greco di Viviana Sebastio.

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Questo articolo è uscito sul numero 1687 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati