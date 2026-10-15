Dimitra Angelou è una poeta greca nata nel 1985. Nel 2013 ha vinto il premio Maria Polidouri per la poesia per la sua raccolta d’esordio, Stàzoun mesànichta (Goccia la mezzanotte, Melani), da cui è tratto questo testo. In seguito ha pubblicato altre sei raccolte. Traduzione dal greco di Viviana Sebastio.