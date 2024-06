Usare videogame e realtà virtuale per aiutare i bambini a superare la sordità profonda. Questo il piano di alcuni ricercatori dell’Imperial college di Londra, che hanno spiegato al Guardian il loro progetto: “Alcuni bambini hanno bisogno d’importanti interventi per ripristinare l’udito e abbiamo scoperto che i giochi per computer possono rendere il processo molto più efficace”, ha detto l’ingegnere del suono Lorenzo Picinali. Nello specifico, attraverso il gioco immersivo si aumenta la capacità dei bambini di localizzare i suoni e quindi, in seguito, di comprendere meglio il parlato. “Nella progettazione dei giochi sono stati coinvolti dei bambini con impianti acustici”, ha aggiunto Picinali.