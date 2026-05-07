Questo mese tutti gli occhi saranno puntati sulla corte federale di Oakland, in California, dove è cominciato il processo tra Elon Musk e Sam Altman. Il fondatore della Tesla e della SpaceX ha fatto causa all’amministratore delegato di OpenAi, accusandolo di aver tradito la natura del progetto, passando da organizzazione non profit ad azienda con scopo di lucro. Musk, tra i primi a finanziarlo, se n’è andato nel 2018 dopo aver tentato di prenderne il controllo. In ballo non c’è solo l’ego di miliardari, ma il futuro della OpenAi, che prevedeva la quotazione in borsa entro la fine dell’anno. “Se Musk vincesse”, scrive il Time “i veri vincitori potrebbero essere gli altri acerrimi rivali di Musk: la Anthropic e Google”.