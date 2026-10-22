Forse non avete mai sentito parlare di micro cheating, ma potreste averlo commesso. Con questa espressione s’indicano quei comportamenti apparentemente innocui che potrebbero minare la fiducia in una relazione, senza però oltrepassare il limite. “La tecnologia ha reso più difficile definire i confini del tradimento”, scrive Eileen Kelly su Vogue. “C’è il tradimento fisico, quello emotivo, e poi c’è mettere mi piace alle foto in bikini di qualcuno”. Non è una novità. “Gli abbiamo solo dato un’etichetta più moderna”, ha detto Abby Medcalf, psicologa di Berkeley. “Le persone sono semplicemente alla ricerca di quella scintilla che si prova in una nuova relazione”.