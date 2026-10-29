La cosa peggiore che può fare un comico è rubare le battute ai colleghi. Ma che succede quando a rubare interi spettacoli è una bella donna creata con l’intelligenza artificiale, che ha migliaia di follower e un account su Onlyfans? È quello che denunciano, fra gli altri, i comici George Brett Olson e Mandy Martino. Quest’ultima ha mostrato su Instagram, parola dopo parola, come il bot con micro pantaloncini e maglietta striminzita abbia rifatto tutto il suo set: “Non riesco a capire come la musica abbia rigide protezioni del copyright e il nostro materiale no”, dice la comica. Dopo la denuncia, l’account incriminato è stato cancellato, ma resta il problema di tutela per i prossimi che arriveranno.