Nel 2022 il giornalista esperto di clima David Wallace-Wells, autore del libro La Terra inabitabile (Mondadori 2019), scriveva sul New York Times che le ondate di calore che stanno colpendo tre quarti della popolazione mondiale non possono essere definite eventi estremi, perché non sono più fenomeni rari. Dal 2019 al 2022 la fotografa Gaia Squarci ha viaggiato tra India, Brasile, Indonesia e Italia per documentare il modo in cui le persone convivono e si adattano all’aumento delle temperature e alle alte percentuali di umi­dità. Secondo l’International energy agency, nei prossimi trent’anni si venderanno dieci nuovi condizionatori al secondo, fino ad arrivare, nel 2050, a 5,6 miliardi di impianti installati.