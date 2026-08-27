La tomba di Bercem Berxbotan, in fondo al “cimitero dei martiri” di Kobane, è ornata di fiori. Il combattente delle forze antiterrorismo curde è caduto al fronte a 23 anni lo scorso gennaio, nei pressi della città curda di 50mila abitanti nel nord della Siria, in uno scontro con le forze governative siriane. La salma è stata ritrovata solo a luglio in un obitorio del nordest, dove l’avevano portata i commilitoni. “Ho girato tre obitori per ritrovarlo”, dice sua madre, Basse Qassem. “Molti corpi sono ancora lì. E molti giovani di Kobane sono dispersi. Tutti i nostri figli sono combattenti”.

La salma di Berxbotan si aggiunge a quelle di migliaia di giovani uomini e donne di Kobane che hanno dato la vita per il Rojava, la patria dei curdi in Siria, in più di dieci anni di guerre: contro il gruppo Stato islamico, contro la Turchia e i suoi alleati siriani, infine contro le forze del presidente siriano ad interim Ahmed al Sharaa.

Il loro sogno di autonomia è finito con la perdita dei territori che i curdi controllavano nel nord e nel nordest della Siria e con la firma, il 30 gennaio, di un accordo per integrare nello stato siriano le Forze democratiche siriane (Fds, un’alleanza guidata dalle milizie curde) e l’Amministrazione autonoma della Siria del nordest (il nome ufficiale del territorio noto come Rojava). Il 20 agosto il generale Mazloum Abdi, capo delle Fds, ha annunciato che questa fase è stata completata

Mentre si continuano a ritrovare i morti e i dispersi dovuti alla guerra, a Kobane, di nuovo annessa alla provincia di Aleppo dal punto di vista amministrativo, i combattenti delle Fds della città sono entrati in una delle tre brigate curde in fase di integrazione nel ministero della difesa.

La brigata di Kobane non ha ancora una base ma gli stipendi stanno già arrivando. “Il problema si pone per le 400-500 soldate di Kobane, perché le donne non sono accettate nel ministero della difesa. Lo stato propone di integrarle nel ministero dell’interno. Ma loro hanno rifiutato”, spiega Amin Saleh, responsabile della sicurezza interna di Kobane (che in arabo si chiama Ayn al Arab), un curdo di 45 anni che ha prestato servizio nelle Asayish (le forze interne curde) a Raqqa fino alla fine della guerra.

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La sicurezza della città curda è stata affidata alle Asayish; un terzo dei suoi componenti è già stato integrato in unità congiunte della polizia della provincia di Aleppo. “Non ricevono ancora gli stipendi dallo stato, quindi se ne fa carico l’amministrazione autonoma. Alla fine di questo processo, saranno incorporati circa 1.500-1.700 di loro, tra cui 150 donne”, aggiunge Saleh. È lui a guidarne l’integrazione insieme a Majd Eddin al Sheikh (detto Abu Omar), capo della sicurezza della regione di Kobane. Che precisa: “Stiamo preparando una nuova struttura. Non penso di farci entrare persone esterne alla città. Il lavoro sarà svolto più efficacemente da chi conosce la popolazione. Forse invieremo elementi di Kobane in missione in altre città”.

Una delle questioni centrali è il destino dell’università di Kobane

Arabo, 36 anni e originario di Aleppo, Al Sheykh si è guadagnato la reputazione di uomo del dialogo. Durante la guerra civile, tra il 2011 e il 2024, ha combattuto all’interno del gruppo jihadista Fronte al Nusra, poi con Hayat tahrir al Sham (Hts), guidato da Al Sharaa. Alla caduta del dittatore Bashar al Assad nel dicembre 2024 ha ricevuto il compito di occuparsi della questione curda. Ha partecipato ai negoziati con le Fds, poi alle battaglie, trattando la resa delle tribù arabe e dei combattenti delle Fds insieme al fratello Jihad al Sheikh, alto funzionario dell’Hts che si occupa della questione tribale.

Un incontro fortunato

A Kobane il successo dell’integrazione deve molto all’incontro tra Amin Saleh e Majd Eddin al Sheikh. “Abbiamo discusso con grande sincerità delle sfide che potevamo avere di fronte. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”, racconta Saleh. Questo ex studente di letteratura francese all’università di Aleppo, che ha partecipato alla rivoluzione, dice di voler costruire “un paese e un futuro migliori per tutti i siriani”, nel rispetto dei diritti fondamentali dei curdi.

“Amin Saleh è una persona molto razionale, che comprende i problemi del territorio. C’è una grande fiducia tra di noi. Ha il senso di appartenenza alla Siria, cosa rara tra le Fds”, dice Al Sheikh. “Ma subisce pressioni. Alcuni quadri turchi del Partito dei lavoratori del Kurdistan sono ancora a Kobane e ostacolano il processo di integrazione”, aggiunge riferendosi al Pkk, organizzazione politica curda da cui derivano le Fds e il Partito dell’unione democratica siriana, Pyd.

I due uomini si sono impegnati a risolvere le controversie tra abitanti arabi e curdi e tra l’amministrazione curda e lo stato siriano. “C’erano così tanti martiri, ostaggi, prigionieri e violazioni compiute dal ministero della difesa che il minimo problema sarebbe potuto degenerare. Quando gli abbiamo segnalato le denunce degli abitanti curdi, Abu Omar è sempre intervenuto rapidamente”, riconosce Saleh, usando il nome di battaglia del suo interlocutore.

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La questione dei prigionieri rimane delicata: “Alcune famiglie chiedono la liberazione dei loro parenti. Ci sono ancora 160 prigionieri e più di mille dispersi, alcuni da anni”. Al Sheikh aggiunge: “Ho ricevuto dagli abitanti di Kobane una lista di trenta dispersi. Il ministero dell’interno sta indagando su questi casi”.

Al Sheikh si è anche impegnato ad accogliere le rimostranze dei villaggi arabi circostanti, come Shuyukh. “Negli anni la maggioranza degli abitanti è stata sfollata e la metà delle infrastrutture e delle case è andata distrutta. Abbiamo sminato le strade e le abitazioni e chiuso i tunnel, in modo che potessero rientrare. Gli abbiamo fatto capire che il problema derivava dalle Fds e non dalla popolazione curda”, dice. Resta ancora da risolvere il problema dei 200mila curdi di Manbij, Jarablus, Tal Abyad e Raqqa rifugiati a Kobane, le cui case sono state confiscate o sono occupate dagli abitanti dei villaggi arabi.

L’integrazione amministrativa della città di Kobane e della sua regione si preannuncia d’altra parte molto più lunga. “Abbiamo avviato il processo in vari dipartimenti della città e della regione. Ma lo stato non ha ancora stanziato i fondi per il funzionamento dei servizi, quindi l’amministrazione autonoma continua a dare il suo contributo”, spiega Anwar Muslim, avvocato curdo di cinquant’anni, ex oppositore del regime di Assad e oggi vicepresidente della regione. Parla di “differenze di vedute”. “Per esempio, abbiamo ottenuto che gli incarichi siano assegnati a persone del luogo, ma vogliono ridurre il numero dei dipendenti. Noi chiediamo che i circa 10-15mila funzionari della regione siano integrati nello stato”, sostiene.

I figli della città

La nomina di Muslim, dirigente del Pyd e tra i fondatori dell’Amministrazione autonoma del nordest, è stata annunciata insieme a quella del sindaco Muhammad Muhammad, esponente della coalizione rivale del Consiglio nazionale curdo, dopo il polverone suscitato dalla nomina di Ibrahim al Muslim a presidente della regione. Rettore dell’università di Jarablus, un curdo che non ha mai vissuto a Kobane, Al Muslim è percepito come uno “straniero”. “Il governatore di Aleppo l’ha nominato senza consultarmi e senza lasciarmi preparare il terreno. È stato un errore, ma scegliere lui è stata la soluzione giusta. Bisognava trovare qualcuno che non avesse combattuto nelle Fds e che fosse accettato dagli arabi della regione”, sostiene Al Sheikh. “Quelli che vogliono dirigere la città sono i figli della città. Cerchiamo di fare in modo che tutti i curdi siano rappresentati”, promette.

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Ciò richiederà molto tatto in una città dove sono presenti tutte le sensibilità politiche, in particolare gli antichi rivali del Pyd e del Consiglio nazionale curdo. I vecchi rancori sono ancora accesi, tanto più che le Fds e il Pyd sono accusati dai loro critici di monopolizzare le cariche politiche e amministrative. Ma ci sono anche appelli all’unità intorno a rivendicazioni comuni, come la decentralizzazione dello stato siriano e la gestione curda delle zone a maggioranza curda, o l’inserimento dei diritti dei curdi (lingua, istruzione e cultura) all’interno della nuova costituzione.

Una delle questioni centrali è il destino dell’università di Kobane, costruita nel 2017 alla periferia della città. Su 1.250 studenti le donne sono la maggioranza, segno di una città trasformata dall’esilio, dall’arruolamento e dalla morte di molti giovani uomini. L’insegnamento è principalmente in curdo. “Il ministero dell’istruzione non ha ancora mandato una delegazione per preparare l’integrazione. È possibile che ci chiederanno di insegnare in arabo. I professori si rifiuteranno di farlo, perché è nostro diritto studiare nella nostra lingua nazionale, il curdo”, afferma la copresidente dell’università, Rezna Ibrahim.

Nell’istruzione primaria e secondaria ci sono stati alcuni segnali positivi. L’insegnamento impartito dall’amministrazione autonoma è confermato fino al 2027. Poi un programma nazionale unificato per tutta la Siria consentirà di insegnare il curdo nelle zone curde. Gli attestati e i diplomi rilasciati dall’amministrazione autonoma saranno riconosciuti. “Speriamo nel riconoscimento dei nostri titoli di laurea. Temo però che elimineranno la gineologia dall’insegnamento universitario, perché vogliono controllare le donne”, afferma Golistan Gebi, vent’anni, una delle trenta studenti di scienze della donna e della vita, materia teorizzata dal leader del Pkk Abdullah Öcalan.

“Devono riconoscere la nostra lingua, il curdo, e il nostro diritto a studiare in curdo all’università”, conferma Ojalan Sydo, studente in scienze dell’educazione di 26 anni che ammette di parlare un arabo stentato. A causa dell’autonomia delle regioni curde durante la guerra civile, il livello di arabo dei bambini curdi si è molto abbassato. Sydo non è mai uscito da Kobane, dice di aver paura dei soprusi ai posti di blocco e addirittura di essere rapito.

Uno dei test del processo d’integrazione nel nuovo stato sarà secondo lui il mantenimento di Kobane come nome ufficiale della città. “Il nostro diritto più importante è che il nome della città rappresenti la nostra identità. Si chiama Kobane e non Ayn al Arab”, rivendica Sydo. I rappresentanti dello stato, compreso il presidente, usano Kobane nei loro discorsi ma nei documenti ufficiali la città compare con il suo nome arabo. “Il nome della città è Kobane e quello della regione è Ayn al Arab”, taglia corto Al Sheikh, promettendo che questo “dettaglio amministrativo” sarà presto modificato dal nuovo parlamento. ◆ fdl

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