Bbc Sounds sta realizzando delle serie monografiche sui miti musicali dimenticati. Dopo aver raccontato l’hip hop nel Regno Unito e il tracollo del brit pop alla fine degli anni novanta, quest’estate ha mandato la dj Sarah Story alla scoperta delle origini della leggenda di Ibiza in otto puntate da quindici minuti circa, incalzate dai ritmi dance più energici fino a quelli più psichedelici e lisergici. Story gira con il suo microfono tutti i locali più iconici dell’isola, come il Café Mambo, nel quale si riversano ogni giorno centinaia di persone per guardare il tramonto prima di affrontare la notte. Viaggiare con Sarah Story a Ibiza è un privilegio perché, da conduttrice della trasmissione Future dance su Bbc One, ha accesso ai locali quando sono chiusi, ai dj mentre si riposano di giorno e alle feste a cui solo poche persone sono invitate. Dai suoi microfoni passano leggende come Pete Tong, Judge Jules e Norman Cook o nomi più d’avanguardia come Alisha, Arielle Free o Sam Divine; tra questi anche celebrità come David Guetta, che si fa autopromozione durante l’intervista. La serie ha anche il merito di trattare in modo onesto l’abbondante uso di sostanze, dall’alcol alle droghe, complici nel creare quel clima intimo e surreale che ogni giorno porta le persone in spiaggia per cercare di riprendersi da una nottata prima di lanciarsi in quella successiva. ◆