The Journal, Wall Street Journal La catena di caffè Starbucks a novembre 2023 ha lanciato in esclusiva una tazza termica rosa, la Stanley cup quencher, in edizione limitata. È andata esaurita dopo circa quattro minuti. L’operazione è servita a Starbucks per distogliere l’attenzione da due temi scottanti: una campagna di boicottaggio legata alle politiche antisindacali dell’azienda e la posizione ambigua di Starbucks sui conflitti in Medio Oriente. Le Stanley cup sono delle tazze termiche isolanti pensate da sempre come oggetti per uomini, da portare in cantiere o nel camion. Ma nel 2017 il blog per mamme The Buy Guide aveva scritto diversi articoli su quelle tazze fuori moda, rendendole interessanti agli occhi delle consumatrici benestanti. In particolare il modello quencher, quello con il manico, la cannuccia di alluminio incorporata e una dimensione perfetta per il vano portalattine dei suv, sembrava l’alleato ideale delle mamme che portano in giro i figli. Uno dei manager della Stanley ha annusato l’affare, ideando una collaborazione con The Buy Guide che ha portato l’azienda a decuplicare il fatturato. The Journal è il podcast del Wall Street Journal che tratta casi eccezionali di economia finanziaria che, come nel caso delle tazze Stanley, lambiscono la geopolitica. ◆