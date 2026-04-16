Nel bosco gridammo il tuo nome in frantumi

Lo avevi abbandonato

e tutti noi

che amavamo avere il tuo nome in bocca

e chiamare a noi una persona cara

Gridammo il tuo nome tra gli alberi

un’eco solitaria che

s’infrangeva nell’aria

Perché eri morta

e nemmeno gli animali rispondevano al tuo nome

Ti trovammo sul manto ghiacciato

e con te il tuo viso

Gridammo ancora

finché non venne la neve

e il tuo nome era cenere in bocca