Kim Hana, Hwang Sunwoo
Two women living together
Ecco

Le due autrici raccontano la loro decisione di convivere senza sposarsi in un appartamento acquistato insieme a Seoul. Il libro offre uno sguardo sulla cultura urbana contemporanea nella Corea del Sud.

Kim Hana (Arturo Holmes, Getty)
Lee Heejoo
Holy boy
Picador

Thriller psicologico: quattro donne di Seoul rapiscono una giovane popstar, tenendola prigioniera in una villa e somministrandogli farmaci che gli provocano amnesia. Lee Heejoo è nata a Seoul nel 1992.

Cho Haejin
Simple heart
Other Press

Una donna coreana adottata da genitori francesi torna a Seoul con un documentarista e scopre di essere incinta. Durante il viaggio riflette sul proprio passato e sul futuro del bambino. Cho Haejin è nata a Seoul nel 1976.

Han Kang
Light and thread
Hamish Hamilton

Raccolta di saggi, poesie e riflessioni di Han Kang (Gwangju, Corea del Sud, 1970). I testi ruotano intorno al discorso per il Nobel vinto nel 2024, al processo creativo e a interrogativi esistenziali.

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Questo articolo è uscito sul numero 1661 di Internazionale, a pagina 90. Compra questo numero | Abbonati